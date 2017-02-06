前射箭國手蘇煜庭綁台商凌虐 判刑14年10月定讞

前射箭國手蘇煜庭9年前夥同前中華民國壘球協會副理事長林昆漢，綁架到泰國旅遊的台灣鄧姓富商一家5口，以電擊棒、熱熔膠條囚禁凌虐15天，最高法院將蘇男依擄人勒贖罪判刑14年10月確定，林男犯後逃亡，前年才被逮，目前法院審理中。

判決指出，曾是台灣射箭國手的蘇男在泰國以經營球類賭博為業，他在2009年11月間受大學同學之託，幫赴泰經商的鄧男一家人租屋，蘇當時介紹綽號「張董」的林昆漢給鄧男認識，林因覬覦鄧的財產，於是邀約蘇煜庭策劃綁票勒贖案。

林、蘇找來泰籍男子假扮警察，假稱搜出毒品為由拘留鄧男，並由蘇煜庭帶鄧妻前來，由蘇男居間翻譯，指假警要求5000萬泰銖才能放人，鄧男查覺被設計綁票，拒絕付款，綁匪惱羞成怒，以熱熔膠條抽打鄧的下體、電擊棒電擊其身體加以凌虐。

林、蘇為了逼迫鄧男付贖金，又到其租屋處將鄧的家人擄走且搜刮財物，鄧男為了家人安全，表示願付3000萬泰銖，並打電話回台要家人匯款，鄧在台灣家人查覺有異報警，在警方跨國聯合偵辦下，救出被綁架凌虐多日的鄧男一家人。

歷審都認為，蘇男不思循正途賺取金錢，反覬覦鄧男的財富，利用對方甫抵泰國對當地環境陌生，拘禁對方意圖勒贖泰銖3000萬元，且被逮後還稱是幫忙被害人、未見悔意，將他判刑14年10年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)