藍籲總統對釣魚台主權發聲 綠盼少謾罵

美國國防部長馬提斯表示釣魚台適用美日安保條約，國民黨文傳會副主委唐德明今天說，總統蔡英文靜默不發聲，讓人失望。對此，民進黨重申釣魚台主權，籲國民黨少謾罵。

美國國防部長馬提斯（James Mattis）日前訪問日本，拜會日本首相安倍晉三時表示，釣魚台適用美日安全保障條約。

國民黨文化傳播委員會副主委唐德明上午在國民黨記者會表示，馬提斯指釣魚台列嶼適用美日安保條約的共同防衛規定，形同默認日本「固有領土」的主張，對於如此嚴重傷害國土主權的言論，蔡總統與總統府，卻完全靜默不發聲，實在讓人失望、傷心。

唐德明說，蔡總統就職時宣示要遵守憲法、保衛國家，但在國土主權遭受威脅之際，卻連說聲「釣魚台是我們的」都不願意。

他呼籲蔡總統必須對民眾說清楚，是否與美日達成什麼協議？所以才不敢大聲說「釣魚台是我們的」，否則就應該立即向美日兩國抗議，不能只當一個把頭埋在沙子裡面的鴕鳥總統。

國民黨文傳會副主委胡文琦說，馬英九政府2014年4月，面對當時美國總統歐巴馬訪問日本行前表示，美日安保條約適用尖閣諸島（釣魚台列嶼），時任外交部長林永樂立即表明「釣魚台主權屬於中華民國無庸置疑，我方不會接受尖閣諸島這個名詞」。對比蔡總統、駐日代表謝長廷的「軟骨症」，蔡總統應向民眾鄭重道歉。

為此，民進黨發言人黃適卓表示，國民黨對於相關議題應理性看待，不要老是這樣激動，意識形態的謾罵對國家整體利益不是好事。

黃適卓說，民進黨重申「釣魚台列嶼是我國領土，這是政府一貫主張，我們的立場從未改變。」政府也呼籲相關各方，秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平的方式解決東海地區的爭議，以維護區域的和平與穩定。此外，也呼籲國民黨應多點冷靜與理性，少點口水及謾罵。1060206

(中央社)