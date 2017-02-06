蘋果等科技巨擘將致函川普 籲修改禁令
熟悉內情人士今天表示，數家科技公司計畫明天致函美國總統川普，籲請政府貫徹外界所建議，修改當局對7個穆斯林為主國家的旅遊禁令。
路透社報導，信函草稿寫道：「我們相當歡迎，你的政府最近幾天改變國土安全部未來執行這道行政命令的方式。」
料將簽署這封信的科技公司包括蘋果公司（Apple Inc）、臉書公司（Facebook Inc.）、Alphabet Inc旗下的谷歌公司（Google）、推特公司（Twitter Inc）、微軟公司（Microsoft Corp.）與雅虎公司（Yahoo Inc.）。
消息人士不願具名，因為有關這封信件的討論仍在進行中。
法新社報導，川普1月27日簽署行政命令，禁止所有難民以及伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門公民入境美國，引發全球憤慨，以及全美各大城市與機場示威抗議。
西雅圖聯邦法官羅巴特（James Robart）本月3日裁定暫緩在全國實施這項禁令，以待更全面的司法審查。
上述科技公司在連署信中寫道：「我們準備好幫助你的政府找出其他機會，來確保我們員工能進行可預測性的旅行，毋須面對不恰當的延誤。」
「我們相當關切…你們近來的行政命令，將影響許多在美國奮力工作、為國家成功貢獻一臂之力的簽證持有者…我們使公司成長並創造就業機會的能力，仰賴來自所有不同背景的移民所作的貢獻。」
總部皆設在華盛頓的亞馬遜公司（Amazon.com Inc）及線上旅遊公司Expedia Inc等科技公司曾提出辯護，支持羅巴特的裁決。（譯者：中央社周莉芳）1060206
(中央社)
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