藝人高鳴久病厭世 上吊疑輕生

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藝名為高鳴的劉姓資深閩南語演員，今天上午被發現於新北市萬里住家死亡，死者頸部有電線綑綁，疑似輕生。詳細死因，仍要由檢警相驗調查。

新北市萬里區忠五街一處民宅，今天上午約6時30分，被發現有82歲劉姓男子死亡，死者以黑色電線綑綁頸部上吊。

市府消防局萬里消防分隊到場救護，劉男已經明顯死亡，無生命跡象，因此未送醫急救。

死者口袋留有遺書，警方初步研判是健康因素輕生，但實際死亡原因，將進一步調查。

劉男為資深閩南語演員，藝名為高鳴，被發現時是在住家上吊，警消封鎖現場採證。

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(中央社)