李敖長腦瘤自稱剩3年可活 日工作15小時拚這事
（更新時間13:20；更新內容：李敖經紀人說法）
說起話來一向砲火猛烈的81歲作家李敖，10多年前曾罹患攝護腺癌，2015年又因肺炎一度生命危急，所幸最後都化險為夷，但他透露，自己目前罹患延腦腦癌，醫生甚至已明白表示，其生命只剩3年。不過，李敖的經紀人鄭乃嘉指出，他的腫瘤為良性，且僅剩3年可活也是李自己說的。
自嘲「怪人生怪病」的李敖告訴《聯合報》，去（2016）年他因左腳行動不便就診，檢查後發現是腦部出現惡性腫瘤，使得指揮神經受影響。由於腦部開刀風險高，因此他決定先接受電療和標靶藥物治療。
儘管身體狀況不佳，但身為工作狂的李敖只將每日工作時間略縮為15小時，他說自己餘生的目標，就是要將剩下的45冊《李敖大全集》出完（共85冊，其中40冊已在他60歲時出版），他認為自己的狀態只會越來越糟，所以得快馬加鞭進行。
對於上述說法，鄭乃嘉接受《蘋果日報》訪問時表示，其實李敖的瘤屬良性，且已去過3間醫院，彼此的意見都不同，因此還未進行治療，關於詳細病情仍在評估中；可是鄭也說，確實擔心李的腦瘤會引發小中風。
(中時電子報)
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