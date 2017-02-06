防蛀牙、助消化 日飲伯爵茶有9個好處

時序入春，但天氣還不穩定，寒流來襲時冷風刺骨身體易受寒，較適合飲用性溫的紅茶，有助身體保暖，且對於年節期間油膩的飲食有解膩的作用。圖片來源：健康365

手搖茶飲店林立茶飲選擇多元，茶類就分為好幾種，其中伯爵紅茶的香氣受許多人喜愛，觀看伯爵紅茶字面上的意思總讓人聯想到，古代歐洲貴族下午茶時會飲用的茶品，到底伯爵茶有何特別之處呢？

伯爵茶的起源眾說紛紜，有一說是英國的紳士伯爵先生，從中國帶回茶葉後，將佛手柑油滴進泡好的茶，獨特的風味卻大受歡迎，因而得到推崇，並將此種茶命名為「伯爵茶」，伯爵茶算是加味茶，用紅茶葉燻上佛手柑製成，喝起來會有類似柑橘的味道，除了其特殊的風味外，英國研究還發現伯爵茶對人體有以下好處：

1. 有益牙齒健康：

茶葉含有豐富的兒茶素，能抗氧化預防口腔細菌感染，也含有氟的成分，有助預防蛀牙發生。

2. 助消化：

幫助消化到維持正常，有助消化過程，減緩消化不良、胃痛等狀況。

3. 抗焦慮和抑鬱：

伯爵茶裡的佛手柑成分有鎮定情緒的效果，也能使人心情愉悅，佛手柑是天然的薰香成分，能減緩焦慮症與抑鬱症病患的情緒反應。

4. 提神：

伯爵茶不像咖啡有那麼強烈的提神效果，但所含的咖啡因足夠讓人保持精神。

5. 抗癌：

富含抗氧化劑有助減少體內自由基，有助疾病與癌症預防。

6. 減重：

伯爵茶裡的佛手柑是柑橘的萃取物，有助熱量代謝具有減重效果。

7. 預防心臟病：

每天飲用一杯伯爵茶降低罹患心臟病的風險，國外發表研究發現每天飲用三杯紅茶的人可降低三酸甘油脂，還能增加好的膽固醇，同時也增加體內的抗氧化劑；另一項實驗有超過200位受試者，他們都有高膽固醇的問題，飲用伯爵茶一個月後膽固醇與血糖皆下降，伯爵茶有助糖尿病與膽固醇的控制。

8. 減輕壓力：

伯爵茶可使身心放鬆，也能減輕壓力，還可使思緒清晰、振奮精神，是咖啡的良好替代品。

9. 防感冒：

佛手柑被認為是天然的感冒藥，可提升免疫系統且能減緩發燒造成的不適。

雖然時序入春，但天氣還不穩定，寒流來襲時冷風刺骨身體易受寒，較適合飲用性溫的紅茶，有助身體保暖，且對於年節期間油膩的飲食有解膩的作用，但提醒民眾仍要注意喝茶的時機，避免在飯後喝茶以免影響腸胃吸收。

(中時電子報)