陸股2月逾7成看漲 投信點名3族群

根據統計，陸股2月上漲機率高，在過去26年中，上證指數在2月上漲機率達73%，投信表示，有3大類型的產業具有結構性的投資機會。

第一金中國世紀基金經理人黃筱雲表示，2月陸股表現活躍，主要原因有二。一是年後資金面緊俏情況解除，投資人手上閒置資金重新回流資本市場；二是因應3月初的人大、政協兩會即將召開，市場預先炒作兩會概念股。

黃筱雲指出，今年兩會將於3月5日登場，預料同樣可看到資金布局卡位的情形。尤其，中國大陸經濟於去年下半年L型落底的型態確立，官派媒體以「權威人士」為名，定調今年主軸為穩中求進，將逐步降低貨幣政策的影響力，轉向由財政政策主導的策略，可為陸股帶來一波結構性的投資機會。

黃筱雲強調，可關注3大重點類別。第一類是商業模式清晰、成長穩定且受惠於消費升級的行業，如醫藥、教育、文創娛樂、旅遊和消費性電子等；第二類是政策獎勵的新興產業，也是未來經濟增長的新動力所在，包括高端製造、智慧製造、光通訊、5G、網路資安等。

第三類是具有重估價值的傳統產業或周期性循環產業，將受益於供給側改革、供需結構改善與效率提升等，多數集中在國營企業。1060206

(中央社)