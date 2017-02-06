童仲彥認家暴 向妻子李秀環致歉

民進黨籍台北市議員童仲彥服務處上午開工，針對與妻子李秀環間的家暴事件，他表示，家暴是不可饒恕的錯，千錯萬錯都是他一個人的錯，並說不敢談諒解，希望李秀環今後快樂。

童仲彥家暴事件在農曆年前喧騰一時，今天服務處開工時，他向外界認錯。他表示，家暴是不可饒恕的錯，千錯萬錯都是他一個人的錯，今天開工是這幾天認錯、反省、懺悔的重新開始。

童仲彥說，他不敢談諒解，但希望李秀環今後能快樂；對於栽培他的民進黨，將盡快以書面遞出退黨申請；對於支持他的萬華中正區選民，將以報恩，懺悔的心情，更加努力。

另外，他也在服務處櫃台前貼上「家暴是不可饒恕的錯」字條，並強調，關於服務處主任邱惠美的事情，未來他也不再回應。1060206

(中央社)