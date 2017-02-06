警察殺害韓商 菲媒：外商擔心自身安全

菲律賓全國性英文報「菲律賓星報」今天以頭版頭條報導，在不肖警察殺害南韓商人Jee Ick Joo的消息曝光後，菲國外商已開始懷疑地方當局保護他們的能力。

菲律賓警方已成立「反情蒐大隊」展開整肅工作，揪出內部不良分子。總統杜特蒂也已為南韓商人Jee Ick Joo案向南韓道歉，並承諾會還受害人公道。

菲律賓星報（The Philippine Star）引述菲律賓外國商會聯合會（JFC）的聲明說，「我們為各自國家或區域的貿易與投資做雙向的促進，但只有在當局保證和平、治安與安全的情況下，才能達成這項任務。」

聲明稱，「Jee Ick Joo綁殺案讓我們質疑了這項保證。」

去年10月18日，數名警察假掃毒之名，在安格利斯市（Angeles）綁走了韓商Jee Ick Joo，在警察總部將他殺害後還向家屬勒贖，全案仍在偵辦中，也引出多宗警察或調查局勒索外商或遊客的案件。

菲律賓外國商會聯合會聲援菲律賓韓國商會，表示外商及菲國居民的安全已處於險境。

聲明說，「我們認同韓國商會的立場，也就是此案應徹底調查，犯案者應被迅速繩之於法，政府應明確闡述攸關外國人及菲國居民生命安全的治安政策。」1060206

(中央社)