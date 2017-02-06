降血壓、血脂不要吃保健食品？2成分心血管患者禁用
台灣人外食比例高，營養普遍不均衡，使得多數國人選擇吃保健食品來補充營養素及預防疾病；國人吃保健食品比例高，衛生署還因此呼籲，保健食品不應天天服用，家中有長輩更要當心保健食品的服用量。
重要的一點是，保健食品跟藥品一樣有副作用，若飲食與藥物，和保健食品的某些成分作用，會造成身體不適，還會增加疾病風險；藥品與食品進入人體內，會先通過腸胃道，並在肝、腎代謝，而保健食品會影響藥品在體內的吸收，影響療效與造成副作用，尤其心血管疾病與慢性病患者更要多加留意：
1. 心血管病患不可吃魚油：魚油或含維他命E的保健食品，會影響凝血功能而心血管患者大多會服用抗凝血劑，兩者作用恐增加出血風險；另外，手術前一周也應停止服用魚油類的產品，避免影響身體凝血功能。
2. 高血脂病患不可吃紅麴、納豆類保健食品：紅麴與納豆雖與降血脂藥物的成分相似，若與降血脂藥一起服用，會降低藥效還會傷肝，還可能造成橫紋肌溶解症。
許多保健食品標榜能降膽固醇、降血壓，但心血管與慢性病患者需要長期服藥治療，其實不適合再另外服用保健食品，提醒患者服用保健食品應先徵詢醫師或藥師建議，並詳細告知服用藥物的情況，避免藥物交互作用而造成更大傷害。
(中時電子報)
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