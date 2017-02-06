札幌雪祭展出「台北賓館」大冰雕

我國與《每日新聞》合作，在札幌雪祭大通會場5丁目推出的「台北賓館」大冰雕6日上午舉行剪綵儀式，駐日代表謝長廷親自到場主持，札幌市副市長町田隆敏(右二)、《每日新聞》社長丸山昌弘(左三)、我駐札幌辦事處處長陳桎宏(左二)等人也都出席。(黃菁菁攝)

我國與《每日新聞》合作，在札幌雪祭大通會場5丁目推出的「台北賓館」大冰雕6日上午舉行剪綵儀式，駐日代表謝長廷親自到場主持。(黃菁菁攝)

我國與《每日新聞》合作，在札幌雪祭大通會場5丁目推出的「台北賓館」大冰雕6日上午舉行剪綵儀式，儀式一開始的大豉表演吸引遊客駐足欣賞。(黃菁菁攝)

札幌雪祭大通會場的「台北賓館」大冰雕，5日入夜打燈便引起大批遊客駐足。台灣遊客看到駐日代表謝長廷便簇擁而上要求合影，還高喊「台灣NUMBER ONE(第一)」。(黃菁菁攝)

第68屆北海道札幌雪祭6日在主會場的大通公園拉開序幕，台灣與《每日新聞》合作，在5丁目會場推出的「台北賓館」大冰雕也舉行剪綵儀式，駐日代表謝長廷親自到場主持，並致詞歡迎日本民眾看完雪祭後，到台灣看台北燈會。

謝長廷在「台北賓館」剪綵儀式上致詞表示，「首次搭北海道新幹線到北海道，行經五陵郭、函館山、大沼公園地，所到之處都有台灣觀光客，終於體會出台灣觀光客多麼喜歡北海道，且民調顯示，除了東京之外，北海道最受台灣人歡迎。

謝長廷表示，希望藉由參與札幌雪祭的機會，增進與北海道的交流，也歡迎日本民眾看完雪祭也到台灣欣賞台北燈會。

「台北賓館」大冰雕高10公尺、深16公尺、寬18公尺，是用800塊130噸的大冰塊堆砌、雕刻而成的，馬薩式斜頂、羅馬柱式和華麗的巴洛克風格雕飾等都真實重現。

日本冰雕協會會長古屋光行表示，「這次動員了250人，從1月16日至2月2日花了2星期雕刻完成，剛開始北海道天氣非常冷，1月27日又有大雨預報，還用藍色塑膠布蓋起來避雨，總算順利完工。」

札幌雪祭去年創下260萬9千人的最高人次紀錄，是北海道一年一度最大型的觀光活動。今年3個會場共有197座冰雪像，包括大通公園會場113座大小冰雪像，以及薄野會場的60座冰雕等。

(中時)