札幌雪祭展出「台北賓館」大冰雕
第68屆北海道札幌雪祭6日在主會場的大通公園拉開序幕，台灣與《每日新聞》合作，在5丁目會場推出的「台北賓館」大冰雕也舉行剪綵儀式，駐日代表謝長廷親自到場主持，並致詞歡迎日本民眾看完雪祭後，到台灣看台北燈會。
謝長廷在「台北賓館」剪綵儀式上致詞表示，「首次搭北海道新幹線到北海道，行經五陵郭、函館山、大沼公園地，所到之處都有台灣觀光客，終於體會出台灣觀光客多麼喜歡北海道，且民調顯示，除了東京之外，北海道最受台灣人歡迎。
謝長廷表示，希望藉由參與札幌雪祭的機會，增進與北海道的交流，也歡迎日本民眾看完雪祭也到台灣欣賞台北燈會。
「台北賓館」大冰雕高10公尺、深16公尺、寬18公尺，是用800塊130噸的大冰塊堆砌、雕刻而成的，馬薩式斜頂、羅馬柱式和華麗的巴洛克風格雕飾等都真實重現。
日本冰雕協會會長古屋光行表示，「這次動員了250人，從1月16日至2月2日花了2星期雕刻完成，剛開始北海道天氣非常冷，1月27日又有大雨預報，還用藍色塑膠布蓋起來避雨，總算順利完工。」
札幌雪祭去年創下260萬9千人的最高人次紀錄，是北海道一年一度最大型的觀光活動。今年3個會場共有197座冰雪像，包括大通公園會場113座大小冰雪像，以及薄野會場的60座冰雕等。
(中時)
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