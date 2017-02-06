醫美診所肖像權之爭 「亞洲波神」撤告

被封為「亞洲波神」的女藝人巧巧多年前到醫美珍所接受整胸手術，不滿診所擅自使用她的照片對外宣傳，控告鍾姓院長、鍾姓宣傳與邱姓醫師妨害名譽。由於巧巧撤回告訴，台北地檢署今(6日)處分全案不起訴。

藝人巧巧2012年於北市某醫美珍所接受自體脂肪微調整胸手術，診所事後以巧巧作為對外宣傳案例，並使用其照片，因此挨告。巧巧認為，診所未經同意使用其肖像，妨害她的名譽。

經北檢調查，巧巧曾與診所簽約，授權使用肖像，於是去年11月先將邱姓醫師不起訴。巧巧也事後撤回對鍾姓院長、鍾姓宣傳的告訴，北檢今宣告依法不起訴處份。

(中時)