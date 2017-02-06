今日起動物收容所零撲殺 亞洲第二個國家實施

不耐的狗兒讓農委會副主委黃金城（右三）等連忙安撫。（方濬哲攝）

農委會宣布6日起全國公立動物收容所將全面停止人道撲殺，將是繼印度後亞洲第2個實施零撲殺政策國家，農委會副主委黃金城表示，過去收容動物若無人領養，比照多數國家作法人道撲殺，一年最高曾達10萬隻，但接下來將朝結合民間力量進行源頭管理及流浪犬族群控制，但也不排除個別收容所在不得已情況下將暫時停止收容，動保團體也籲民眾不要任意棄養，減少流浪動物數量。

(中時)