不堪久病纏身 藝人高鳴上吊身亡
本名劉明哲的83歲資深演員高鳴，疑似不堪久病纏身，今天清晨在住家社區一處騎樓以電線綑綁頸部方式上吊輕生，上午7點鄰居出門上班時發現報案，警消到場發現高鳴已經死亡，未予送醫。
警方表示，高鳴夫婦定居新北市萬里北基社區超過十年，高妻在社區另外開設一間卡啦OK店，從死亡時間研判，高鳴應是趁清晨妻子熟睡時，獨自出門在離家步行不到1公里的忠五街卡啦OK店上吊輕生。
警方在高鳴口袋發現遺書，交代子女要好好照顧母親；高妻接獲通知趕到現場，難過到說不出話來，她向警方表示，丈夫罹患超過5種癌症，長年為病痛所苦，生前就透露尋死念頭，沒想到會趁她熟睡時上吊輕生。
社區鄰居表示，高鳴平日深居簡出，與鄰里互動不多，平日都是妻子在照顧，警方將高鳴遺體移往基隆市立殯儀館安置，並報請基隆地檢署相驗。
高鳴出生於1933年，80年代投入多部電視連續劇演出，知名作品有《再見阿郎》、《臺灣廖添丁》，2012年在電影《陣頭》擔綱演出。
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(中時)
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