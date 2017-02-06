超級盃不談政治 女神卡卡高歌讚多元
美國流行天后女神卡卡今天選擇透過演藝事業影響力，而非直接挑釁的方式，在職業美式足球聯盟NFL年度盛會超級盃以高科技與節奏緊湊的舞蹈，讚頌美國團結與多元性。
法新社和「今日美國報」（USAToday）報導，NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）通常是美國全年收視率最高的電視轉播盛事。女神卡卡（Lady Gaga）在中場表演主秀中，讓數以百計無人機升空後，休士頓球場頓時成為一片燈海。
表演登場前，所有目光都齊聚在女神卡卡身上，想一窺她在美國政治緊繃之際，會如何利用舞台抨擊總統川普（Donald Trump）。
然而，儘管副總統彭斯（Mike Pence）在場，身兼川普「死對頭」的女神卡卡依然遵守超級盃最高原則，避免公開談論政治。
取而代之的，以大膽造型聞名的女神卡卡向觀眾傳遞了，以她標準來說算是相當含蓄的訊息。
她以左派民俗樂傳奇歌手伍迪蓋瑟瑞（Woody Guthrie）的「這片土地是你的土地」（This Land is Your Land）開場。許多人逐漸將這首歌視為美國的另類國歌。
她問候觀眾：「德州的人們，你們今晚過得如何呀？美國的人們，你們呢？」
「我們在這，就是要讓你們心情舒暢」，女神卡卡說道。她演唱了「天生完美」（Born This Way）等連串暢銷歌曲，她在這首歌提到，不論人們的種族或性傾向為何，都應該大方接受。（譯者：中央社周莉芳）1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。