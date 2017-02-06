超級盃不談政治 女神卡卡高歌讚多元

美國流行天后女神卡卡今天選擇透過演藝事業影響力，而非直接挑釁的方式，在職業美式足球聯盟NFL年度盛會超級盃以高科技與節奏緊湊的舞蹈，讚頌美國團結與多元性。

法新社和「今日美國報」（USAToday）報導，NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）通常是美國全年收視率最高的電視轉播盛事。女神卡卡（Lady Gaga）在中場表演主秀中，讓數以百計無人機升空後，休士頓球場頓時成為一片燈海。

表演登場前，所有目光都齊聚在女神卡卡身上，想一窺她在美國政治緊繃之際，會如何利用舞台抨擊總統川普（Donald Trump）。

然而，儘管副總統彭斯（Mike Pence）在場，身兼川普「死對頭」的女神卡卡依然遵守超級盃最高原則，避免公開談論政治。

取而代之的，以大膽造型聞名的女神卡卡向觀眾傳遞了，以她標準來說算是相當含蓄的訊息。

她以左派民俗樂傳奇歌手伍迪蓋瑟瑞（Woody Guthrie）的「這片土地是你的土地」（This Land is Your Land）開場。許多人逐漸將這首歌視為美國的另類國歌。

她問候觀眾：「德州的人們，你們今晚過得如何呀？美國的人們，你們呢？」

「我們在這，就是要讓你們心情舒暢」，女神卡卡說道。她演唱了「天生完美」（Born This Way）等連串暢銷歌曲，她在這首歌提到，不論人們的種族或性傾向為何，都應該大方接受。（譯者：中央社周莉芳）1060206

(中央社)