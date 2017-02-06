香港期望上半年完成加入亞投行申請

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我要評比

香港財經事務及庫務局局長陳家強今天說，期望今年上半年完成香港加入亞洲基礎設施投資銀行的申請工作。

官方香港電台報導，陳家強在立法會財經事務委員會會議上說，亞投行是重要國際平台，香港作為國際金融中心，參與亞投行可以發揮影響力。

他並說，香港正爭取亞投行的財資管理會在港進行。

陳家強認為香港在這方面有優勢，亞投行在融資方面的活動，香港都能夠做到。1060206

(中央社)