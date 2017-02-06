黨主席選舉連署門檻 陳學聖盼廢除

國民黨立委陳學聖今天針對國民黨主席選舉連署門檻表示，選黨主席不需連署門檻、保證金，想選的都能選，才符合民主。國民黨團總召廖國棟說，廢除門檻當然好，恐造成參選氾濫。

中國國民黨主席選舉連署門檻，黨中央研擬朝寬鬆方式認定，由過去全數查驗改為查驗到合格數3%就不再查驗，不過，仍待今天下午召開的「擬參選同志座談會」討論。

對此，去年曾參選國民黨主席選舉的陳學聖今天在立法院受訪表示，過去他參選時就主張，選黨主席不需要連署門檻，不需要保證金，讓所有想參選的人都能來參選，這才符合黨內民主。

國民黨立法院黨團總召廖國棟則指出，之前有討論是否廢除連署門檻，廢除當然好，但恐會造成參選氾濫，之後3%的規定，這還算合理，他支持黨中央的決定。

針對國民黨主席參選人是否應進行電視辯論，陳學聖說，他完全贊成要有辯論，國民黨需要大開大闔，透過辯論找出自己的路。去年黨主席補選已試行電視政見說明會，現應更進一步辦電視辯論會，且應多辦幾場，讓路線越辯越明。

廖國棟表示，電視政見發表會是單方面的拋出政見，而辯論則可能會讓兩造之間針鋒相對，藉由不同的論點，區隔與對手的不同，讓黨員對參選人有更多的認識。1060206

(中央社)