台商泰國遭綁架 主嫌判14年10月定讞
鄧姓台商一家五口於民國98年底在泰國遭綁架，綁匪要求贖金泰銖3000萬元，經台泰星警方合作救出。主嫌蘇煜庭今天遭最高法院判刑14年10月定讞，另6嫌在泰國服刑，1嫌在台受審。
全案緣於民國98年間，從事紡織業的35歲鄧姓台商到泰國打算投資設廠，母親、妻子與兩個小孩也一起到泰國適應環境，沒想到卻遭台灣犯嫌、在泰國經營球類賭博的蘇煜庭及林昆漢盯上，夥同6名謊稱泰國警察的同夥綁架。鄧姓台商父親得知家人遭綁架，向台灣刑事局及泰國警方報案。
鄧姓台商與妻子先遭綁架，鄧男遭軟禁15天期間，陸續被綁匪以熱熔膠條抽打下體、香菸水灌入鼻孔，電擊棒攻擊，仍不屈從支付贖金泰銖3000萬元，後來看到母親的皮包及子女的出生證明後，得知母親及子女也落入綁匪手中，才態度軟化。
綁匪林昆漢得知鄧姓台商與妻子所持的新加坡一家銀行聯合帳戶內，有基金及股票價值約63萬美元，提議由蘇煜庭陪同鄧妻飛往新加坡並赴銀行解約變現；蘇男與鄧妻抵達銀行後，由鄧妻一人上樓，鄧妻被早已獲報的新加坡警方營救，蘇男察覺有異離去並搭機返台時遭捕。泰國警方循線救出鄧姓台商等人。
最高法院指出，蘇男沒有前科，正當壯年，卻不思循正途賺錢，反覬覦鄧姓台商財富，予以綁架，使鄧家人身心俱創，審酌蘇男在本案中主要是擔任監督、促使鄧妻匯款的犯罪參與程，依擄人勒贖罪判刑14年10月徒刑定讞。
主嫌林昆漢被控部分，目前由台中地方法院審理中；同夥台灣籍男子陳誌文、張嘉倫及4名泰國人已被泰國法院判刑22年6月定讞，目前仍在泰國監獄服刑中。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。