迎接世大運 竹市體育館籃球場將竣工
為讓籃球運動於舒適場地舉行，台北世大運整建及新建多處籃球場館，其中新竹市立體育館籃球場第一期工程已申報竣工，北市府與竹市府今天前往現場關心整建狀況。
台北市政府副秘書長薛春明今天到新竹市拜會竹市府秘書長陳章賢，並一同至新竹市體育館籃球場，除關心場館整建情形，同時感謝竹市府團隊協助與支持世大運，並對整體工程進度與品質表達高度肯定。
薛春明表示，第29屆世界大學運動會將由台北市於今年8月19日至30日舉辦，競賽種類共包含14項必辦種類及7項選辦種類，其中新竹市立體育館為必辦項目籃球的競賽場館。
新竹市長林智堅指出，竹市府代辦世大運場館整建工程，採用異質性採購方式辦理招標，針對施工廠商技術、品質、功能、價格等進行綜合評選，擇定最佳施工廠商，符合國際賽事規格，也邀民眾前往欣賞高水準的國際賽事，並為中華隊加油。
新竹市政府教育處表示，本次整建範圍包含籃球場地板、部分樓層廁所及給排水整修、無障礙電梯裝修、空調設備及全館線路檢修等，目前第一期工程已申報竣工，第二期工程包含維安圍籬及復原工程亦將依既定時程辦理，預定如期交予北市府作為世大運籃球項目競賽場地。1060206
(中央社)
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