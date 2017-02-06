禽流感疫情未消 南韓又爆口蹄疫

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南韓禽流感疫情已蔓延至首爾漢江野生鳥棲息地之際，忠清北道報恩郡一乳牛農場又出現口蹄疫病例，南韓防疫當局全力展開防疫工作。

南韓聯合新聞通訊社指出，為阻止口蹄疫疫情進一步擴散，防疫部門撲殺染口蹄疫症狀的195頭牛，加強農場周邊地區的消毒工作。

這是自2010年3月以來，忠清北道地區時隔8年再次發生口蹄疫疫情。

韓防疫部門宰殺195頭牛，暫停位於此一農場半徑3公里之內所有農場家畜的調運，還把口蹄疫預警級別由「關注」上調至「注意」階段。忠清北道政府將對報恩郡內養牛場和養豬場飼養的所有牛和豬接種疫苗。1060206

(中央社)