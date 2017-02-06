失業男自備毯子躺超商櫃台前 店員傻眼

失業許男自備毯子，賴在超商不走。（翻攝爆料公社）

30歲許姓男子5日晚間9時坐霸王車，被計程車司機趕下車後，進入桃園市中壢區中園區一處超商賴著不走，還當場拿出自備的毯子趟在櫃檯前，不管顧客跨過他身體繼續故我，店員苦勸時還被反嗆「你去報警啊？」

警方獲報趕到，他才透露打零工失業，一時情緒不佳才會到超商鬧事，經員警苦勸離去。而計程車司機針對許男坐霸王車一事未提告。

(中時)