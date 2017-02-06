台紙經營糾紛 警方澄清未介入

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台灣紙業公司經營階層傳出糾紛，總經理余美玲指董事長簡鴻文3日帶著警察到台紙新營總部，要求員工交出公司大小章。警方今天表示，員警到場維持秩序，沒有介入公司事務。

余美玲上午在台紙新營總部接受媒體訪問時表示，平日很少進到新營總部辦公室的簡鴻文，在1月24日就曾進到總部，要求拿走公司大小章未果；2月3日又帶著兩名員警及自稱律師的王姓男子進入總部，再次要求員工違反公司印鑑保管規定，交出公司大小章。

余美玲指出，簡鴻文雖強行索取公司大小章未果，但當天被叫進董事長辦公室的員工，面對員警在場架設攝影器材蒐證的舉動，受到相當的驚嚇。簡鴻文後來指示監察人解任，引發台紙面臨股票停止買賣處分。希望簡鴻文趕快依法召開董事會，處理公司財報空窗危機。

台南市政府警察局新營分局太宮派出所所長陳俊宏表示，簡鴻文3日帶著律師到派出所報案，指稱公司有經營糾紛，警方基於安全考量，派出兩名員警前往協助維持秩序。

陳俊宏指出，警方的立場是保持行政中立，兩名員警進入台紙公司後，直接進入董事長室待命。期間簡鴻文曾要求員警協助以攝影機記錄與公司員工的會議內容，但員警當場予以拒絕，唯一的蒐證內容是員警以秘錄器蒐證拒絕簡鴻文的要求，沒有針對其他人員錄影。1060206

(中央社)