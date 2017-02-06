台紙經營糾紛 警方澄清未介入
台灣紙業公司經營階層傳出糾紛，總經理余美玲指董事長簡鴻文3日帶著警察到台紙新營總部，要求員工交出公司大小章。警方今天表示，員警到場維持秩序，沒有介入公司事務。
余美玲上午在台紙新營總部接受媒體訪問時表示，平日很少進到新營總部辦公室的簡鴻文，在1月24日就曾進到總部，要求拿走公司大小章未果；2月3日又帶著兩名員警及自稱律師的王姓男子進入總部，再次要求員工違反公司印鑑保管規定，交出公司大小章。
余美玲指出，簡鴻文雖強行索取公司大小章未果，但當天被叫進董事長辦公室的員工，面對員警在場架設攝影器材蒐證的舉動，受到相當的驚嚇。簡鴻文後來指示監察人解任，引發台紙面臨股票停止買賣處分。希望簡鴻文趕快依法召開董事會，處理公司財報空窗危機。
台南市政府警察局新營分局太宮派出所所長陳俊宏表示，簡鴻文3日帶著律師到派出所報案，指稱公司有經營糾紛，警方基於安全考量，派出兩名員警前往協助維持秩序。
陳俊宏指出，警方的立場是保持行政中立，兩名員警進入台紙公司後，直接進入董事長室待命。期間簡鴻文曾要求員警協助以攝影機記錄與公司員工的會議內容，但員警當場予以拒絕，唯一的蒐證內容是員警以秘錄器蒐證拒絕簡鴻文的要求，沒有針對其他人員錄影。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。