韓國瑜：當選黨主席 號召黨工到顧立雄家抗議
有意參選國民黨主席的北農總經理韓國瑜在今天(6日)上午表示，黨產會主委顧立雄處理國民黨黨產問題「違法亂紀」，糟蹋、侮辱國民黨及黨員的人格與尊嚴，「如果我當選國民黨主席，一定強力反制」，將號召黨工並每個人發個碗，天天到顧立雄家抗議。
韓國瑜接受彭博社越洋電話採訪時說，面對黨產會的惡劣行徑，國民黨領導人太過軟弱，好像隔山打牛，一點屁用也沒有。面對這個問題，國民黨除了循法律途徑外，還必須強烈反制，他會號召所有黨工到顧立雄家，每個人發一只碗和筷子，抗議顧立雄讓黨工們吃不飽，無法照顧妻兒生活。
他表示，綠營對國民黨「追殺式」處理黨產，但99%以上的黨員，沒有看過黨產，對黨產沒有感覺，國民黨現在就好一隻蝸牛背著黨產的殼，只有負擔、沒有幫助。他提醒國民黨「沒有民心、沒有選票、再多的黨產都沒有用」，所以，若能成為國民黨主席，他除了照顧退休黨工生活所需外，黨產一定要全部歸零。他認為，有爭議的黨產必須全部捐給政府或公益團體，但這必須國民黨自發性、並且有尊嚴地去做。
他批評黨產會違法亂紀，「黨產是否不當，不是顧立雄一個人說了算」，必須經過司法判決，即使綠營在立院以多數強行通過相關條例，也未必經得起司法檢驗。
韓國瑜表示，過去國民黨領導人把路愈走愈窄，與民心愈離愈遠，只要未來當選主席，「國民黨只有溫良恭儉，再也不讓！」
(旺報)
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