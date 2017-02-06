台大論文造假 李富城：教出一流鬥爭高手及騙子

資深氣象專家李富城痛批台大，最高學府沒教出一流人才，但教出了一流的鬥爭高手及騙子。圖為台灣大學學生騎單車行經椰林大道。(報系資料照)

中研院研究員阮麗蓉在臉書爆料，台大今年1月24日公文中涉嫌論文造假的郭明良仍是台大現職教授，且繼續領取補助。（翻攝自臉書）

台灣最高學府台灣大學最近醜聞不斷，論文造假案有如歹戲拖棚，涉及假論文事件的台大生化所教授郭明良被中研院研究員阮麗蓉踢爆，校方仍發文給「TBF生技講座」請求撥款給郭明良250萬元。台大澄清，郭的離職程序尚未完成。資深氣象專家李富城痛批，最高學府沒教出一流人才，但教出了一流的鬥爭高手及騙子。

對於台大論文造假案最新劇情，在去年11月宣布辭職的男主角郭明良，校方仍發文給「TBF生技講座」請求撥款給郭明良250萬元。被踢爆後，台大的澄清理由是，郭明良雖已口頭請辭，但離職程序還沒完成。

資深氣象主播李富城在臉書痛批「斯文掃地，臉皮厚如城牆，蘇聯解体時我就聽過，台大有不少教授申請國科會的研究報告，請蘇聯的學者操刀，我當時曾懷疑那是真的嗎?，回想起來還真有可能，從現在的論文造假，研究經費報假帳，柯文哲的假發票事件，那一件不是台大人幹的，可恥!」

李富城說「重點是這些人還冒充『正人君子』在社會上繼續行騙，高層完全不理，台灣的最高學府沒有教出一流人才，但教出了一流的鬥爭高手及騙子，在世界上變成了笑話，諸位看官，你覺得這個國家還有救嗎?」

網友留言也開罵「有德有才是上品、有德無才是中品、無德無才是下品、無德有才是毒品！ 弊校X品叢生~」、「什麼樣的老師教出什麼樣的學生，還教授呢!誤人子弟是罪加一等，通通跪在孔老夫子的面前懺悔去。」

「斯文掃地，臉皮厚如城牆 尚不足以形容！醜聞爆發這麼久，有人還戀棧不去，更有甚者，既被裁定「違反學術倫理」，卻還交互掩護圖領250萬元的獎助金。所謂台灣最高學府演出這樣的連續劇，難怪有人說其行為與娼妓無異，都是靠嘴吃飯，只不過一個是橫的一個是直的~」、「看看台灣迷失的這25年，不就是台大菁英的集體傑作...」。

(中時電子報)