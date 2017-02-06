年後轉職夯 北基宜花6場次徵才釋2000以上職缺
因應年後轉職熱潮，勞動力發展署北基宜花金馬分署2、3月間將舉辦6場徵才活動，共邀集200家廠商，提供超過2000個工作機會，呼籲年後想轉換跑道的求職者把握機會。
北分署指出，年後將陸續在花蓮、宜蘭、新北及基隆接力舉辦中小型聯合徵才活動；本次徵才活動將從東部起跑，首場2月11日(六) 9-13點在花蓮中正體育館舉行，由「美侖飯店」、「遠雄悅來大飯店」、「理想大地」、「曾記麻糬」及「和平電力」等31家在地廠商，提供服務、製造、餐飲業等254個職缺；第二場2月18日(六)10-14點在宜蘭市民活動中心舉行，由「邦特生物科技」、「中美矽晶製品」、「長榮鳳凰酒店」以及一系列因應在地觀光旅遊業發展而需才孔急的飯店業者，如「晶華國際酒店」、「冠翔世紀溫泉會館」等計30家廠商，提供626個職缺；其中，值得一提的是，「中美矽晶製品」及「同星科技」大舉徵才，共釋出近170個科技業職缺，歡迎對有興趣的求職者踴躍參加本場徵才活動。
更多年後轉職徵才活動，請上「台灣就業通」網站查詢(http://www.taiwanjobs.gov.tw)、撥打免費服務專線0800-777-888，或親臨本分署轄區各就業中心洽詢。
(中時)
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