評新內閣WAR值 沈富雄：不足以進季後賽
行政院日前宣布內閣改組，衛福部長換上陳時中，勞動部長由林美珠出任，科技部長陳良基、農委會主委則由林聰賢接掌。前民進黨立委沈富雄今在臉書以棒球的WAR值（Wins Above Replacement），綜合評價4位新首長，結論指出，團隊動能仍差，不足以入季後賽。大聯盟如有球隊戰績如此不堪，通常是開除總教練，若老闆易主，恐怕連總經理也要換人。
沈富雄評價衛福部長陳時中EQ佳、業務熟、動能強，善於lobby別人，不知自己被lobby的能耐如何？勞動部長林美珠用法務處理勞、資，令人擔心民進黨心頭那一塊肉是否感到溫暖？
科技部長陳良基適才適用、勇於任事，可惜人民對這個位子的認知度偏低。農委會主委林聰賢則身段柔軟、八面玲瓏，善於觀顏察色，是長處也是缺點，會被農舍、美豬等事磨個半死。
沈富雄最後總結5點，(一) 4位新任閣員的各別政治動能對團隊稍有補強，WAR共增6.3，但只有陳良基是正數；(二) 四個部會雖動見觀瞻，但不是重要守備部位，與整體戰力關係不大；(三) 團隊動能仍差，不足以入季後賽；(四) 美國大聯盟如有球隊戰績如此不堪，通常是開除manager，如果老闆也易主，恐怕連General Manager也要換人；(五)這是臧否人物的一種新嘗試，WAR值是相對比較，不可能精準。
(中時電子報)
文章來源：沈富雄臉書
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