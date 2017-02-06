法官旅行禁令 川普面臨艱困法律戰

美國總統川普對7個人口大多數為穆斯林國家所下的旅行禁令，遭1名聯邦法官裁定暫時擋下。儘管川普這項行政命令的最終合法性尚未確定，但川普想扭轉法官的裁定，將面臨苦戰。

路透社報導，任何對西雅圖的聯邦地方法院法官羅巴特（James Robart）裁定所提的抗告，將由地區法院決定是否成立，而受理抗告的法院法官傾向自由派，可能與川普下禁令的初衷不同調；此外，抗告也可能最終交到目前員額不足、自由與保守派法官各占4席的最高法院手上。

羅巴特3日所做暫緩旅行禁令的裁定，適用於全美，讓他有時間考量本案更多細節，卻也釋出他可能對川普這項行政命令實施永久性禁令的訊號。

川普政府已對羅巴特的裁定提起抗告，受理抗告的是位於舊金山的第9聯邦巡迴上訴法院。上訴法院4日晚間表示，是否應聯邦政府所請而撤銷羅巴特的裁定，在收到兩造的辯護前不會做出決定。

上訴法院通常對推翻原裁定的現狀，會持較審慎的態度。本案的現狀是川普所下的旅行禁令，目前被暫緩。川普於1月27日初步宣告此一爆炸性的禁令，使得部分旅客在入境美國前被留置於機場；若羅巴特的裁定被撤銷，機場亂象可能會重新上演。

上訴法院可能也會一併考量全美另有數起挑戰川普禁令的案件。如果上訴法院撤銷羅巴特的裁定，美國其他地方的另一法官仍有可能做出新的裁定，引發新一波訴訟案件。

若上訴法院維持羅巴特的原裁定，行政機關可立即要求聯邦最高法院介入。但法律專家表示，最高法院通常不願捲入還在初期階段的個案。

政府基於國家安全所做的行動，毋需提供理由的主張，過去最高法院曾予以駁回，包括具里程碑意義的1971年五角大廈文件案（1971 Pentagon Papers case）。該案當時的總統尼克森試圖阻止新聞界公開美國對越南政策，阻止新聞界之舉以失敗告終。

密西根大學法學院教授普萊姆斯（Richard Primus）表示，行政機關得費很大勁說服上訴法院，出於擔心國安所發出的禁令有其合理性。他說：「政府目前對支持禁令所做的論據實在很弱。」

凱斯西儲大學法學院（Case Western Reserve University School of Law）教授艾德勒（Jonathan Adler）則表示，要法院為「一個似乎出於一種偶發且專斷的政策」背書，並不常見。（譯者：中央社陳亦偉）1060206

(中央社)