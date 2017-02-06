台中市住房率逆勢成長 中進中出奏效
台中市觀光旅館住房率是6都中唯一成長的城市，市長林佳龍今天說，市府全力推動台中國際機場「中進中出」，已在觀光獲得成果，將持續強化觀光硬基礎與軟實力。
根據交通部觀光局的統計數據顯示，民國105年全台觀光旅館住房率，台中是6都當中唯一提升的城市，去年與前年比增加0.9%。市府認為，顯示台中透過台中國際機場的「中進中出」策略，同時加強對日本、星馬、港澳等地加強旅遊宣傳的努力，已發揮具體成效。
林佳龍上午在市政會議上指出，105年在台中住宿的旅客約685萬人次，較104年的658萬人次成長約27萬人次，成長率約4%；其中在台中住宿的外籍旅客逾225萬人次，比前年成長約10萬人次，成長率約4.6%。
林佳龍表示，依據調查研究機構歐睿信息諮詢公司（Euromonitor International）公布的「全球百大旅遊目的地城市」報告，台中首度進入百大，而且104年旅遊人次達到198萬人次，比前一年上升8%。
林佳龍強調，推動國際觀光一定要與交通結合，也要有亮點活動，因此未來幾年將持續強化觀光建設的硬基礎與軟實力，盤點市府舉辦的各種活動，增加對國際觀光客吸引力，將台中打造成為盛會城市。1060206
(中央社)
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