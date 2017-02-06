不當衛福部長 林奏延：還要為社會做事

即將卸任的衛生福利部長林奏延今天表示，卸任前已開始規劃啟動第三代健保，卸任後將回學校教書，也希望成立智庫、投身公益，「還要為社會做點事情」。

衛生福利部上午舉行新春團拜，林奏延、衛福部次長何啟功、呂寶靜、蔡森田與會，現場氣氛熱絡，林奏延8日將卸任，但笑容滿面，心情輕鬆。

林奏延在團拜時特別向部內同仁致歉，他過去在醫院工作，把醫院管理的做法、積極度和效率帶到衛福部來，把同仁逼的很緊，衛福部常常到晚上12時都還亮著燈，就像一座燈塔一樣，所幸政策都陸續上路。

林奏延會後也表示，5日已經和將接任衛福部長的陳時中交接，準備了很多交接的資料，也告訴陳時中未來可能會碰到的困難，「務必要做到無縫接軌」。

外傳長照2.0推行不順暢是林奏延下台的原因之一，林奏延說，上任8個月來，前4個月花比較多心力在醫療改革，包含評鑑簡化、合理化、分級醫療、醫師納入勞基法等，後4個月則全心全力做長照，每天都盯著長照進度。現在也放心不下長照的基礎工程，包含多元評估量表、支付標準制訂、資訊化等，要在今年第二季試辦。

林奏延也說，三代健保的規劃也已經啟動了，預計整個改革過程要6到8年，這部分也有跟陳時中交接，陳時中是健保的專家，相信可以提出很好的意見。

對於後續規劃，林奏延表示，他是從長庚大學借調，卸任後也會歸建回長庚大學小兒科特聘教授教書，一週可能也會看2個門診。

林奏延說，他內心一直想做一件事，想成立智庫，因為醫界一直缺少長程系統性的醫療政策規劃，希望有時間可以做。他是小兒科醫師，特質就是很喜歡小孩，未來也會做社會公益，「未來應該很忙才對」。

他表示，雖然年紀大，但這時候最為成熟，「還要為社會做點事情」。

對於陳時中接任，林奏延說，和陳時中交接時，陳時中愁容滿面，「因為壓力很大」，但陳時中是很有能力、也有自信，相信他可以做得很好。1060206

(中央社)