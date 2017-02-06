無照駕駛前科男拒臨檢 鬧區高速飆竄
38歲吳姓男子駕駛銀色轎車6日在高市區遇警攔查，竟因無照駕車心虛拒檢，加速破百公里速度在鬧區飆竄，警方尾隨追逐，吳男最後試圖將車轉進六合夜市躲避，但被20多名支援警力趕到逮下車；吳說，無照害怕被開紅單，才會想逃，不料這下多了無照及不服取締罰單。
保大特勤中隊警組今凌晨0時，行經新興區五福路與成功路口時，驚見一輛轎車後車燈不亮，警方示意停車，沒想到該車突加速逃逸，警直覺有異要上前盤查，該車拒絕停車受檢，從成功路南向北一路飆速逃逸。
該車逃了5公里，途中還擦撞另一輛轎車後保險桿卻仍未停車，雙方追逐達10分鐘，過程中警邊追邊喊支援，最後在自立路上被支援警車攔下；大陣仗警力讓該車駕駛吳男嚇到求饒，警喝斥為什麼要跑，吳卻說「只是無照怕警開罰」。
警調查指出，吳男在酒行工作，凌晨向友人借車外出買東西，就惹出一堆事，雖然他供稱是無照才逃逸，但吳有毒品及強盜前科，尚有毒品案件在法院審理，恐也是擔心被通緝；吳這下不僅吃上無照、不服取締罰單共2萬元外，還波及路邊車輛毀損，後悔莫及。
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(中時)
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