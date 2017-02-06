台紙董總互控 警方竟公親變事主
台灣紙業公司內部經營鬥爭加劇，台紙總經理余美玲6日指控，董事長簡鴻文日前帶著警方進入新營辦公室，要求員工交出公司大小章，讓員工心生畏懼。新營警方對此澄清，警方僅受理民眾報案，到場維護秩序，絕不會也沒有介入企業內部事務。
台紙去年底因虧損關閉新營廠紙、漿生產線，大量裁員250人，如今則因公司經營階層糾紛，在地方鬧得沸沸揚揚。余美玲表示，董事長簡鴻文平日鮮少進出新營總部的辦公室，但卻在過年前後頻頻進入新營總部，要求員工交出公司大小章印鑑。
余美玲說，上周五簡鴻文帶著一名自稱律師的王姓男子及2名員警，進入新營總部辦公室，以員工違反公司印鑑保管規定，要求員工交出公司大小章，據員工轉述，員警當下架設攝影器材錄影蒐證，讓其受到驚嚇。余美玲則質疑，警方為何變成奪取印章的幫手。
新營警分局太宮派出所6日由所長陳俊宏出面澄清說，員警進入台紙後，直接到董事長辦公室待命，過程中，簡鴻文有要求員警協助攝影，紀錄與公司員工的會議內容，但警方的立場始終保持行政中立，當場拒絕，而唯一的蒐證內容，僅是員警以密錄器蒐證拒絕簡鴻文的要求，並無其他蒐證畫面。
陳俊宏表示，警方會前往台紙公司，主要是因台紙董事長簡鴻文3日帶著律師到派出所報案，以公司召開會議恐有糾紛，希望警方到場協助，因此，派出2名員警前往協助維持秩序，並沒有也不會介入公司內部事務。
(中時)
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