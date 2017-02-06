外國女子單車環島 借宿派出所讚警熱情

外國女子Scheeres Siebrig（右）借宿派出所一晚，隔天騎單車繼續環島。（楊明峰翻攝）

外國女子Scheeres Siebrig（左三）獲員警邀請一起吃晚餐，並合影留念。（楊明峰翻攝）

27歲外國女子Scheeres Siebrig，在台灣過年來要騎自行車環島，途經桃園市找尋不到在台友人當嚮導，晚間到龍潭警分局高平派出所入內，向警方表示要借派出所外空地搭棚住宿，員警擔憂女子一人且室外寒冷，便邀請她進派出所一同吃晚餐，也提供協助住宿事宜，讓身在異國的她感到很窩心。

Scheeres Siebrig對警方熱情印象深刻，還與員警一起合影留念。所長張文龍表示：「服務無國界，只要民眾有難處，警方都會盡力去協助」。

(中時)