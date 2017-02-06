110年大學考招方案大亂鬥 申請分發時程各方意見不同

110年起實施的大學考招方式，高中端發聲！252位高中校長、主任及督學最近連署要求，給高中生3年完整學習，大學申請入學、考試分發應在7、8月進行。不過全國教師工會總聯合會則發表聲明反制認為，這些校長、主任的主張，可能讓高中選修課失去效果。

大學招聯會去年12月公布110年起的考招方案，高三寒假考國英數加上社會、自然二擇一的 「新型學測」，申請入學延後至5、6月，暑假考加深加廣的「分科測驗」，接著進行分發入學，現在國二生適用。

經過幾個月醞釀，台北市和平高中校長陳智源、高雄市瑞祥高中校長林香吟及台北市麗山高中主任藍偉瑩等252人連署認為，招聯會的方案仍在高三下開始大學招生程序，對高三下加深加廣學科及選修課的學習都會造成嚴重干擾與傷害。

連署主張，高三寒假考「新型學測」、6月中考「分科測驗」，7、8月再進行申請入學及分發入學。他們認為，這樣高三下才能讓學生安心學習，不會高中畢業了，卻只有高二程度。

不過這252位高中校長、主任的主張不代表全國高中端的意見，全國教師工會總聯合會就發表聲明反對，認為此舉是走回頭路，重蹈以大考筆試為主導的升學模式，不利於高中課程的多元選修、校本特色。

全教總高級中等學校委員會主委、基隆女中老師黃致誠說，如果「新型學測」及「分科測驗」都考完了，再來進行申請入學及分發入學，那會造成多數高三生放不下，最後「新型學測」及「分科考試」都參加，一整年忙升學考試就好了，哪有時間去選修自己有興趣的課程？

全教總主張，高三寒假考「新型學測」，5、6月舉行申請入學，暑假考「分科測驗」，之後再進行分發入學。不過對於「新型學測」，全教總主張讓考生從國、英、數、社、自等5科中選3科來考，考試科目少一點，考生才會去選修其他課程。

教育部長潘文忠則表示，現行高三下因為舉行甄選入學，影響到學生學習，因此110年起實施的大學考招方案，將以讓學生完整學習為原則，至於細節則由招聯會規畫中。

(中時)