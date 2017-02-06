零安樂死 高市推認養校園犬

高雄市有兩處動物保護及關愛園區，收容量已近飽和，動保處6日指出，為了讓收容動物得到最好的照顧，未來會加強「校園犬」及「守衛犬」的宣導及認養。（動保處提供）中央社記者王淑芬傳真 106年2月6日

高雄市有兩處動物保護及關愛園區，收容量已近飽和，動保處今天指出，為了讓收容動物得到最好的照顧，未來會加強「校園犬」及「守衛犬」的宣導及認養。

收容動物「零安樂死」上路，市府動保處指出，壽山動物教育園區、燕巢動物保護關愛園區兩處的收容空間已近飽和，但是每個月仍有約300到400隻的動物收容量，讓關愛園區面臨收容飽和的問題。

動保處表示，每個月有逾5成的認養率，市府希望擴大收容量，以紓解收容壓力。

動保處副處長段奇漢指出，高雄市自103年就不再有動物安樂死，對罹病動物給予積極治療直到自然死亡。

市府也有多認養管道，包括寄放於寵物店，尋求獸醫師公會合作宣導認養，近來動保處還鼓勵學校認養「校園犬」，目前已有12校認養逾60隻校犬。

段奇漢說，市府規劃尋求企業和公司、行號認養「守衛犬」，動保處會選擇精壯的犬隻，鼓勵企業界認養做守衛犬。

動保處說，關愛園區也有收容民眾棄養的犬隻，依規定棄養人應支付一筆棄養費，再由關愛園區收容。1060206

(中央社)