駕車遭攔飆罵警員 前立委邱垂貞遭起訴
前立委邱垂貞去年開車遭攔檢，飆罵警員「畜生、媽的」，桃園地檢署今天依侮辱公務罪嫌起訴，請求量處適當之刑。
邱垂貞（65歲）去年4月13日晚間，開車行經國道2號大園交流道時，遭警臨檢，他向警說「我是立法委員邱垂貞。」警員要他下車，邱垂貞不配合，還說為什麼每次都針對他。
邱垂貞還飆罵警員：「畜生、我當十幾年立委還要被你羞辱，X」、「我做立委就是這樣」，遭辱員警氣得提告。
邱垂貞事後道歉，他在檢方偵辦時表示，一週被攔檢3次才質疑警方故意攔他，他也承認對警員罵「媽的」，都是口頭禪，沒有惡意，也沒有辱罵警員「畜生」，但警員錄下對話全程，檢察官認定邱暴粗口，依法起訴。
邱垂貞表示，自己一時情緒失控，才出言不慎，也有公開向警員道歉，未來也會尊重法院的判決。1060206
(中央社)
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