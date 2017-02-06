中興大學餐廳夜半起火 原因待查

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國立中興大學學生活動中心1樓學生餐廳6日凌晨3時許發生火警，台中市消防局迅速到場撲滅火勢，校方說，鑑識結果預計1個月內出爐。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年2月6日

國立中興大學學生活動中心1樓學生餐廳今天凌晨3時許發生火警，台中市消防局迅速到場撲滅火勢，校方說，鑑識結果預計1個月內出爐，後續將協助餐廳進行安全檢修。

台中市消防局於凌晨2時55分許接獲通報指稱位於南區國光路的興大學生餐廳發生火警，且聽到有爆炸聲，隨即出動人員前往灌救。

消防人員到場發現現場是4樓RC建物，其中1樓餐廳起火燃燒，立即佈水線搶救，火勢於3時21分撲滅，無人員傷亡。

中興大學表示，初步瞭解起火地點為餐廳廚房外側走道雜物堆放處，警消到場後迅速撲滅火勢，經清查餐廳儲藏室及更衣室全毀，所幸無人傷亡。

興大指出，上午校方人員已陪同台中市消防局進行火場鑑識，鑑識結果預計1個月內出爐。學校後續將協助餐廳進行安全檢修，儘速恢復營運。1060206

(中央社)