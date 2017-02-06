澎湖七美老婦急症 海巡冒風浪後送

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澎湖七美1名78歲的張姓老婦人疑因急性腹膜炎，澎湖海巡隊今午冒著陣風9級的惡劣海象，平安後送至馬公進一步診治，家屬感激不已。（澎湖海巡隊提供）中央社 106年2月6日

澎湖七美一名78歲的張姓老婦人疑因急性腹膜炎，澎湖海巡隊今午冒著陣風9級的惡劣海象，平安後送至馬公進一步診治，家屬感激不已。

澎湖海巡隊是在今天上午近10時接獲由第13巡防區轉七美衛生所通報指出，島上一名78歲的張姓老婦人疑因急性腹膜炎求診，亟需後送馬公本島。

澎湖海巡隊緊急通報在線上執勤的10038巡防艇直接馳赴七美南滬後送救援，頂著9級的風浪，在中午過後，平安將患者、家屬送抵馬公，再交由消防局救護車護送至三總澎湖分院就醫。1060206

(中央社)