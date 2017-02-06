因中國風險破產 日企去年創新高
日經中文網6日報導，受中國政治和經濟影響而倒閉的日本企業正在增加。據東京商工調查公司（Tokyo Shoko Research）統計，2016年與「中國風險」相關的破產案件達到110起，比上年增加了8.9%。自有統計資料的2014年以來數量最多。人工費用等成本提高導致的破產占整體的約6成。在人工費用持續上升的背景下，提高當地的生產效率或將成為課題。
調查統計了成本提高、勞資問題和中國經濟減速等8項破產原因。上年發生的負債額超過1000億日元的破產案件消失，2016年的負債總額比上年下降69.9%，僅為718億日元。
從各因素導致的破產案件來看，成本提高為68起，比上年增加23.6%。其次是價格競爭（18起）和中國經濟減速（8起）。按行業來看，紡織和服裝批發等服裝相關企業占整體的約一半。
(旺報)
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