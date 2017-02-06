灑水車撞山壁起火　幸未釀重大傷亡

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邱姓男子駕駛的灑水車今天上午7時許，疑自撞新店區新烏路山壁後起火燃燒。（孟祥傑翻攝）

邱姓男子駕駛的灑水車今天上午7時許，疑自撞新店區新烏路山壁後起火燃燒。（孟祥傑翻攝）

邱姓男子駕駛的灑水車今天上午7時許，疑自撞新店區新烏路山壁後起火燃燒，警消趕至救援。（孟祥傑翻攝）

新北市47歲邱姓男子今天（6日）上午7時許，駕駛灑水車行經新店區新烏路二段時，不慎擦撞山壁後，車頭當場起火燃燒，邱男下車報案，警消趕至撲滅火勢，並將邱男送醫救治，沒有大礙，起火原因還在調查中。

新北市消防局今天上午7時許獲報後，趕至現場於10分鐘內撲滅火勢，但灑水車車頭已幾乎全部燒毀，邱男左間上方有約4公分長的撕裂傷、膝蓋挫傷疼痛，被送往新店耕莘醫院救治，所幸事故發生當時，雙向均無其他車輛，未釀成重大傷亡。

(中時)