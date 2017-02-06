高中師盼考完再招生 全教總憂學生壓力增

多位高中教育人員連署，建議考完學測和加深加廣學科後，大學再啟動招生，全教總今天表示，若考完兩種試才招生，恐讓學生壓力變大，也讓學習歷程弱化。

大學招聯會去年公布考招改革方案，多位高中教育人員連署並於今天投書，呼籲維護高中學習完整性，並建議高三寒假考學測（X），6月中考加深加廣學科（Y），7月啟動大學推甄申請，大學以X、Y還有學生學習歷程（P）作為審查依據，7月下旬公布大學推甄申請結果，對結果不滿意者，在7月底選擇放棄後，再以X、Y成績填寫志願申請分發。

高中教育人員連署強調學習歷程的重要性，並彰顯高中地位的重要性和主體性，全國教師工會總聯合會對此給予肯定，但也指出連署主張申請和分發入學等X、Y都考完後再進行，恐讓學習歷程傾向弱化和邊緣化，讓大學考招走回頭路，重蹈以大考筆試為主導的升學模式。

全教總副秘書長黃致誠指出，若所有學生都需考加深加廣學科，將使未來大考壓力更大，當學生考試壓力更大，更無餘力去發展學習歷程，學習歷將被視為沈重負擔、被攻擊的箭靶，也會失去選修開設的結構性條件，導致學習歷程被邊緣化。

黃致誠表示，如果大學申請入學可採計學測和加深加廣學科，大學用這兩個考試的分數就可以決定錄取名單，失去申請入學重視學習歷程的本意，將讓學習歷程的角色被弱化，淪為花瓶形式，未來恐走回聯考時代的一次分發。

全教總主張，大學考招方案必須呼應新課綱落實與未來人才培育，並建議維持二次分發架構，申請入學應維持在加深加廣學科考試前，之後再進行分發入學，同時應儘速公告學習歷程的內容與資料庫的作業方式。

全教總也建議，學習歷程應參採完整6學期，申請入學延後至高三下學期結束後再進行，以解決三學習干擾與不完整的亂象，當申請入學重視學習歷程檔案，才能真正落實高中完整學習。1060206

(中央社)