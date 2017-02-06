高鳴久病厭世 妻于真透露早有輕生念頭
資深演員高鳴今天上午被發現在新北市萬里區住家死亡，享年83歲。媒體人粘嫦鈺轉述，高鳴的太太于真哀慟不已，也透露罹患5種癌症的高鳴，早有輕生念頭。
藝名為高鳴的資深閩南語演員劉明哲，今天上午被發現於新北市萬里住家死亡，死者頸部有電線綑綁，疑似輕生，享年83歲。
粘嫦鈺今天得知高鳴過世消息，隨即與高鳴的太太于真聯繫，于真也透過粘嫦鈺向外界說明高鳴狀況。
高鳴過世，于真哀慟不已，目前與家人在基隆殯儀館處理高鳴的後事，謝謝各界關心。
情緒崩潰的于真表示，高鳴長期患有患膀胱、腎、淋巴、直腸及攝護腺5種癌症，身心都處於極度煎熬的情況，也多次表示「不想活了」，今年過年高鳴把所有家人趕出門，孤身在家獨處，于真準備很多食物，兒子也有送吃的給高鳴，沒想到發生憾事。
高鳴留有遺書，于真哭著轉述內容，「他這幾天過年在家寫了很多，說他很愛我，要兒女好好待我，像他對我一樣好」。
于真表示，高鳴輕生念頭已久，4位子女和她都有心理準備，只是仍無法接受這樣的事實，現在她只能打起精神幫高鳴把後事處理好，也謝謝外界關心。
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(中央社)
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