澎湖工業及服務業普查處揭牌
澎湖縣政府今早由縣長陳光復等人為「工業及服務業普查處」揭牌，預計自4月15日起展開為期2個半月的普查。
澎湖縣政府主計處表示，工業及服務業普查每5年辦理1次，今年以民國105年12月31日為普查標準，籲請各公司行號，全力配合政府普查工作，提供詳實普查資訊，供政府作為研訂產業政策的根據，促進國家經濟發展。
澎湖縣政府表示，105年工業及服務業普查家數，澎湖估計有5520家，其中以馬公市4421家為最多，將動員普查員近100位，所普查之個別資料將嚴予保密，如有疑慮，可打電話到縣府主計處9274400轉265、370，也可透過165反詐騙專線確認。
陳光復表示，工商普查是希望民眾生活更美好，籲請業者全力支持與配合，提供詳盡確實的資料。1060206
(中央社)
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