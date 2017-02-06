澎湖工業及服務業普查處揭牌

每5年1次的「工業及服務業普查處」，澎湖縣政府6日早上在縣府大門由縣長陳光復（左3）等人揭牌，預計自4月15日起展開為期2個半月的普查。中央社 106年2月6日

澎湖縣政府今早由縣長陳光復等人為「工業及服務業普查處」揭牌，預計自4月15日起展開為期2個半月的普查。

澎湖縣政府主計處表示，工業及服務業普查每5年辦理1次，今年以民國105年12月31日為普查標準，籲請各公司行號，全力配合政府普查工作，提供詳實普查資訊，供政府作為研訂產業政策的根據，促進國家經濟發展。

澎湖縣政府表示，105年工業及服務業普查家數，澎湖估計有5520家，其中以馬公市4421家為最多，將動員普查員近100位，所普查之個別資料將嚴予保密，如有疑慮，可打電話到縣府主計處9274400轉265、370，也可透過165反詐騙專線確認。

陳光復表示，工商普查是希望民眾生活更美好，籲請業者全力支持與配合，提供詳盡確實的資料。1060206

(中央社)