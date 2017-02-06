台中港砂石車落海 駕駛失蹤搜救中
台中港5A碼頭今天上午發現砂石車落海事件，44歲賴姓駕駛下落不明，消防人員目前仍持續打撈中，心急如焚的家屬也趕到場關切，賴母說，以為昨晚兒子做通宵未歸，不料早上卻接到落海噩耗，希望趕快找到兒子。
台中港消防局今天上午9時許獲報後，表示台中港5號碼頭有一大貨車落海，立即出動8車23人到場派人下海搜救，至今已打撈近3個小時，賴姓駕駛目前仍下落不明、生死未卜。
消防局表示，大貨車昨晚7時許進台中港，至2號碼頭載矽沙要出管制站運送到台玻，不久後不知為何整輛貨車掉入5A碼頭，碼頭邊有一道長長的煞車痕跡，三名消防潛水人員下水搜救，均未發現賴男身影，目前已先把車頭及車身打撈上岸，再進行搜尋，車內僅發現一隻手機。
消防局指出，由於搜救至今未果，轄區醫院也無賴男自行就醫紀錄，研判賴姓駕駛有可能已遭海浪漂走，不過仍持續搜救中，賴母表示，昨天晚上兒子徹夜未歸，以為做通宵也沒打電話給兒子，早上卻接到通知電話，目前只希望趕快找到兒子。
(中時)
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