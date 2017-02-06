高鳴輕生留遺書 「我愛你」引妻淚崩
83歲資深演員高鳴（本名劉明哲）今晨被鄰居發現在家中上吊身亡，警方到場初步勘查沒有外力因素，口袋裡留有遺書，研判是健康及家庭因素，而高鳴小13歲的妻子于真也證實此消息，目前與家人在基隆殯儀館處理他的後事，聊到遺書內容悲痛不已。
高鳴生前患有患膀胱、腎、淋巴、直腸及攝護腺5種癌症，但病情都控制良好，之前面對生病都抱持坦然態度，但于真透露高鳴曾多次表示不想活了，今年過年還把家人趕出門，自己在家獨處，期間家人們都有準備食物送給他吃，卻還是發生憾事。
于真提到丈夫遺書內容，則忍不住痛哭，「他這幾天過年在家寫了很多，說他很愛我，要兒女好好待我，像他對我一樣好。」並表示高鳴輕生念頭已久，4位子女和她都有心理準備，但一時仍接受不了，現在只能打起精神幫老公把後事處理好，謝謝外界關心。
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(中時電子報)
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