高鳴演閩南語劇出名 久病選擇輕生

高齡83歲的閩南語劇演員高鳴，因久病厭世，今天在新北市住家選擇上吊輕生。高鳴演過許多閩南語劇，曾被邵氏公司延攬，近年則是在電影「陣頭」客串演出。

滿臉蓄著白色大鬍子的高鳴，演過許多閩南語劇，本名劉明哲，弟弟劉林也是知名演員，父親劉金約曾經擔任過立法委員。

高鳴在1972年於華視帶狀午間連續劇「西螺七劍」演出，這也是華視開台後的第二檔閩南語連續劇，當時紅遍半邊天，是許多4、5年級生的共同回憶，劇中的演員還包括司馬玉嬌、鳳飛飛、石峰等人。

高鳴過去體格健壯，被邵氏公司延攬，拍攝「天下第一劍」、「鬼門關」、「五枝紅杏」等電影，之後他以閩南語演員之姿拍攝「台灣廖添丁」、「台灣阿郎」等，近年作品有「夜市人生」、「真情滿天下」、「家和萬事興」等本土劇及電影「陣頭」。

高鳴2014年曾和小13歲的太太于真上節目提到，患膀胱、腎、淋巴、直腸及攝護腺5種癌症，但夫妻倆對身後事很坦然，沒想到今天卻發生憾事，令人不勝唏噓。1060206

(中央社)