蟑螂鑽耳崩潰 陸男殺蟲劑噴耳活受罪
一隻蟑螂在大年初四晚間鑽進了中國大陸男子李強（化名）的耳朵裡，他突發奇想用殺蟲劑噴進耳朵，頓時「世界都清淨了」。但沒多久，他耳朵又痛又腫，最後仍不得不求助耳鼻喉科醫師。
成都商報報導，1月31日年初四，李強在睡夢驚覺一隻蟑螂鑽進了他的耳朵，又刺又痛相當難受，李強下意識地用手指伸進耳朵去掏，誰知蟑螂越鑽越深，「那感覺，五味雜全」。
李強被「小強」弄得又急又氣，試過掏耳勺、鉗子等各種工具，但都拿蟑螂沒轍。除了痛癢難受，他又擔心蟑螂鑽得太深，弄破他的耳膜。
最後李強一不做二不休，找出一瓶殺蟲劑，往耳朵裡面噴。不多久，「世界都清淨了」，「小強」最終死在了李強的耳道內。
但痛苦沒有減輕，殺蟲劑將李強的耳道刺激得搔癢紅腫，不比蟑螂鑽耳難受。3天後的2月3日下午，飽受蟑螂折磨的李強就醫，醫師僅用一分鐘，便取出了這隻長約8公釐的討人厭的蟑螂。
成都市第三人民醫院耳鼻喉科主任王晉表示，蟑螂喜歡暖和，冬天容易往臥室裡跑；耳道分泌腺體有氣味，加上孔隙，都是蟑螂的最愛。但若遇到類似昆蟲鑽入耳道的情況，應立即就醫，或先用清油悶死它再去醫院。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。