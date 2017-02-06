蟑螂鑽耳崩潰 陸男殺蟲劑噴耳活受罪

一隻蟑螂在大年初四晚間鑽進了中國大陸男子李強（化名）的耳朵裡，他突發奇想用殺蟲劑噴進耳朵，頓時「世界都清淨了」。但沒多久，他耳朵又痛又腫，最後仍不得不求助耳鼻喉科醫師。

成都商報報導，1月31日年初四，李強在睡夢驚覺一隻蟑螂鑽進了他的耳朵，又刺又痛相當難受，李強下意識地用手指伸進耳朵去掏，誰知蟑螂越鑽越深，「那感覺，五味雜全」。

李強被「小強」弄得又急又氣，試過掏耳勺、鉗子等各種工具，但都拿蟑螂沒轍。除了痛癢難受，他又擔心蟑螂鑽得太深，弄破他的耳膜。

最後李強一不做二不休，找出一瓶殺蟲劑，往耳朵裡面噴。不多久，「世界都清淨了」，「小強」最終死在了李強的耳道內。

但痛苦沒有減輕，殺蟲劑將李強的耳道刺激得搔癢紅腫，不比蟑螂鑽耳難受。3天後的2月3日下午，飽受蟑螂折磨的李強就醫，醫師僅用一分鐘，便取出了這隻長約8公釐的討人厭的蟑螂。

成都市第三人民醫院耳鼻喉科主任王晉表示，蟑螂喜歡暖和，冬天容易往臥室裡跑；耳道分泌腺體有氣味，加上孔隙，都是蟑螂的最愛。但若遇到類似昆蟲鑽入耳道的情況，應立即就醫，或先用清油悶死它再去醫院。1060206

(中央社)