青溪所萌警犬「包子」駕到 最愛鞋子味

桃園警分局青溪所去年底領養1隻新生土狗「包子」，可愛模樣萌翻平常在街頭衝鋒陷陣的硬漢警員。（蔡依珍攝）

桃園警分局青溪所去年底領養1隻新生土狗「包子」，可愛模樣萌翻平常在街頭衝鋒陷陣的硬漢警員。（蔡依珍攝）

桃園警分局青溪所去年底領養1隻新生土狗「包子」，可愛模樣萌翻平常在街頭衝鋒陷陣的硬漢警員。（蔡依珍攝）

桃園警分局青溪所「一線三警犬」小白3年前車禍辭世，15年的感情讓許多派出所同仁難過不捨，睽違2年，去年底領養1隻新生土狗「包子」，可愛模樣萌翻平常在街頭衝鋒陷陣的硬漢警員，熱愛「鞋子味」的包子也讓派出所多了笑聲，讓員警欣慰：「小白後繼有『犬』了！」

青溪派出所2000年從清潔隊手中接下未滿周歲的流浪犬小白，聰穎貼心的牠非常靈敏，曾讓矢口否認持毒的犯嫌乖乖掏出口袋的K他命，2010年掛階「一線三」警犬，以派出所為家長達15年，2014年底不幸在「巡邏」時車禍喪命，同仁難過不捨。

2年來青溪所陸續有領養過受虐米克斯「小黑」、臘腸狗「小漢仔」等，但多被善心人士接回，「所犬」位置一直懸缺，去年12月初有熟識的友人家中誕生1打的小土狗，數量多到無法飼養，武陵所領回2隻兄弟檔，取名為「饅頭」和「包子」，其中一隻分給青溪所。

青溪所長吳建霖笑說，「包子」毛色黑的發亮，同仁一度開玩笑稱應該叫「豆沙包」，剛到時宛如新生兒，派出所正好有同仁是新手爸爸，把「包子」當嬰兒般抱在懷中餵食專用的寵物奶，其他同仁則幫忙準備狗籠、坐墊等物品，勤餘時就帶牠到空地散步，呵護備至。

吳建霖說，熱愛「鞋子味」的包子常常叼著同仁的鞋子，讓大家好氣又好笑，增添不少「笑果」，出生不到3個月的包子愛黏人，常跟著員警走來走去，笑言包子在實習當所犬，未來希望牠能承接小白的工作，幫忙「打擊犯罪」。

桃園警分局青溪所去年底領養1隻新生土狗「包子」，可愛模樣萌翻平常在街頭衝鋒陷陣的硬漢警員。（蔡依珍攝）

桃園警分局青溪所去年底領養1隻新生土狗「包子」，可愛模樣萌翻平常在街頭衝鋒陷陣的硬漢警員。（蔡依珍攝）

桃園警分局青溪所去年底領養1隻新生土狗「包子」，可愛模樣萌翻平常在街頭衝鋒陷陣的硬漢警員。（蔡依珍攝）

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(中時)