美學者沈大偉：中美關係比喻婚姻 但離婚非選項
美國著名的政治學和國際關係學教授沈大偉（David Shambaugh）指出，中美政治中的五大變數將會影響雙方關係的發展軌跡。他也以婚姻關係比喻美中關係，他說，這可能不是最好的婚姻，但是離婚不是選項。
沈大偉在最近一期的《亞洲政策》上發表文章，建議中美打交道時要進行「強悍接觸」，但同時也要「管控競爭」。他說，川普接手的美國與中國摩擦越來越多，競爭也越來越激烈。兩國政府最大的任務就是要管控這些競爭，免得讓雙邊關係滑向全面對立。他在文章中列出了五大變數，認為這些變數很可能會影響美中兩國未來的關係。
文章稱，第一個變數就是川普對中國內政的態度；川普本人是兩國關係中的第二大變數；中國國內日漸上漲的民族主義以及中國希望被認作全球領導力量的需求是影響中美關係的第三大變數；兩國關係的第四個變數是美國如何定義自己在亞太和東亞地區的國家利益和戰略地位；亞太地區國家的行為選擇是中美關係的第五大變數。
沈大偉建議中美雙方以一種責任感來加以管控，對對方的觀點保持敏感、做出符合實際的妥協。他說，雙方應該意識到，如果兩國不能管控這些競爭面，這對兩國、對亞洲、乃至對全世界都是災難。
(旺報)
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