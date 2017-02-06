復刻版 花壇白沙坑迎燈排點亮元宵光輝

流傳189年的花壇鄉白沙坑迎燈排，充滿地方參與的熱情。（吳敏菁攝）

白沙坑花壇迎燈排，獨步全台，彰縣府規劃一系列主題活動，包括「創意燈排競賽及展示」、「燈海藝術區」。（吳敏菁攝）

「狀元提燈」以「文德宮福德老爺官帽」樣式設計，於10、11日下午4時30分讓民眾現場索取。（吳敏菁攝）

花壇鄉白沙坑迎燈排，充滿地方參與的熱情，點亮民俗光輝。（吳敏菁攝）

獨步全台，流傳189年、歷史最悠久的花壇鄉白沙坑迎燈排，充滿地方參與的熱情，點亮民俗光輝，被形容是保留最多古典逸趣的「復刻版」，除了傳統字姓燈排遶境，縣府與文德宮並規劃系列創意燈排競賽、燈海藝術區等，還有超人氣的「福德老爺福袋」供民眾擲筊祈求。

花壇文德宮福德老爺頭戴烏紗帽為全球僅見，是唯一皇帝欽封御賜土地公，除香火鼎盛，每年元宵節依古禮舉辦迎燈排遶境活動，和「北天燈、南蜂炮」，分庭抗禮，形成了魅力十足的「中燈排」。

縣長魏明谷表示，白沙坑迎燈排已有189年歷史，被登錄為彰化縣無形文化資產，迎燈排活動自10日開始就有許多節目如文藝表演、南北管演奏等，11日晚間就是活動重頭戲「點燈儀式」，參加迎燈排活動的鄉親提著燈籠踩街環遊鄉里，象徵「遶境平安」。除了迎燈排活動以外，也有元宵猜燈謎節目，歡迎民眾前來彰化參與元宵節慶，遊玩花壇每個角落。

花壇鄉長李成濟說，文德宮福德老爺是全國唯一帶官帽的土地公，也是開台第一位翰林院的學士，是花壇人的驕傲，也是彰化的驕傲。「燈排」傳說開台翰林曾維禎隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，感於如此盛景家鄉之伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林之孝行，特別御賜在曾維楨翰林的故鄉－花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」，與鄉親同歡。

文德宮主委王良峰指出，迎燈排活動從晚上7點至隔天天亮，燈排每座由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船隻形狀，每個燈籠則寫上各庄落姓氏而稱為「字姓燈」，保存傳統形式與作法，燈排遶境活動從元宵節前一天晚上七時展開，居民扛著燈排集合在花壇文德宮前，向福德老爺敬禮後，引領各式陣頭開始遶行白沙坑大街小巷，與民眾一起祈求平安幸福。

縣府今年也規劃一系列主題活動，包括「創意燈排競賽及展示」、「燈海藝術區」、「社區才藝SHOW」等，「狀元提燈」以「文德宮福德老爺官帽」樣式設計，於10、11日下午4時30分讓民眾現場索取，2月10日晚上邀請在地特色民俗技藝表演、彰化縣特色館閣梨芳園北管戲曲演出；11日元宵節晚上7點揭開點燈儀式並進行熱鬧的迎燈排活動，安排聯歡晚會，彰化郵局也與文德宮製作限量紀念郵票。

(中時)