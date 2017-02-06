警察難為 依法開單竟遭誣控上法院才獲清白
26歲劉姓男騎士因逆向行駛遭第一分局民權派出所劉姓員警開單，事後，向市警局長信箱投書舉發劉警執法態度不佳，督察室調查密錄影像過程和緩，但劉男仍緊咬不放，劉警為堅守執法正義而提民法侵害名譽訴訟，全案進入調解委員會，劉男才低頭道歉，並以2萬元和解。
劉警去年底執勤時，攔查劉男騎機車逆向行駛，劉男初辯稱是依照停車場管理員的指示右轉；劉警答覆，現場地面有標畫指向線，車輛出停車場必須左轉，因此依規定舉發。
沒想到，劉男事後竟投書局長信箱，指控該處並沒有標線指示，且劉警態度極差，還當面斥責「沒開他闖紅燈，就很好了」。警局督察展開調查時，劉警拿出當天取締密錄影片自清，但劉男仍緊咬不放。
劉警為了堅持執法正義，提出民法侵害名譽訴訟，要求劉男還予清白、並當面道歉，但劉男在法庭上仍堅不認錯，經調解委員介入協調，劉警拿出影像證據，劉男才承認捏造事實，向員警道歉，並以2萬元和解，分4期支付。
劉警表示，交通執法目的在於維護用路人的安全，他並沒有興訟之意，日前拿到第一筆和解金5000元，計畫將捐給世界展望會，幫助弱勢兒童。
(中時)
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